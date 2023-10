Atelier RPE – Quinzaine de la parentalité Relais Petite Enfance Airvault, 14 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants, accompagnés d’un adulte référent. Du 13 au 24 novembre, de nombreuses animations seront proposées dans le cadre de la quinzaine de la parentalité (programme complet dans les images). Le mardi 14 novembre, un atelier au Relais Petite Enfance est proposé, ouvert aux parents, aux assistantes maternelles et aux enfants. Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

Relais Petite Enfance Rue de la Chaperonnière

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Relais Petite Enfance of the Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet offers workshops all year round for children, accompanied by an adult. From November 13 to 24, a number of activities will be offered as part of the « Quinzaine de la Parentalité » (see pictures for full program). On Tuesday November 14, a workshop at the Relais Petite Enfance is open to parents, childminders and children. Registration with Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

El Relais Petite Enfance del Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet ofrece durante todo el año talleres para niños acompañados de un adulto. Del 13 al 24 de noviembre, se propondrán diversas actividades en el marco de la « Quinzaine de la Parentalité » (quincena de la paternidad) (programa completo en imágenes). El martes 14 de noviembre tendrá lugar en el Relais Petite Enfance un taller abierto a padres, educadores y niños. Inscríbase en el Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Das Relais Petite Enfance des Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet bietet das ganze Jahr über Workshops für Kinder an, die von einer erwachsenen Bezugsperson begleitet werden. Vom 13. bis 24. November werden im Rahmen der zwei Wochen der Elternschaft zahlreiche Veranstaltungen angeboten (vollständiges Programm in den Bildern). Am Dienstag, den 14. November, wird ein Workshop im Relais Petite Enfance angeboten, der Eltern, Tagesmüttern und Kindern offen steht. Auf Anmeldung beim Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

