« Les ptits bouts » Relais Petite Enfance Airvault, 2 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance du Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet propose des ateliers toute l’année pour les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent. Exceptionnellement, l’animation les Petits Bouts aura lieu un lundi (et non un jeudi). Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 pour les parents, les assistantes maternelles et évidemment : « Les ptits bouts ». Ce lundi 2 octobre, rendez-vous au Relais. Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org.

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . .

Relais Petite Enfance Ruelle de la Chaperonnière

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Relais Petite Enfance of the Centre Socio Culturel de l?Airvaudais Val du Thouet offers workshops all year round for children not attending school, accompanied by an adult. Exceptionally, the Petits Bouts activity will take place on a Monday (rather than a Thursday). From 9:30 to 11:30 a.m., parents, childminders and, of course, « Les ptits bouts ». This Monday, October 2, see you at the Relais. Relais Petite Enfance : 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

El Relais Petite Enfance del Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet ofrece durante todo el año talleres para niños no escolarizados acompañados de un adulto. Excepcionalmente, la actividad Petits Bouts tendrá lugar un lunes (en lugar de un jueves). La actividad se desarrollará de 9.30 a 11.30 para padres, cuidadores de niños y, por supuesto, « Les ptits bouts ». Este lunes, 2 de octubre, concierte una cita en el Relais. Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Das Relais Petite Enfance des Centre Socio Culturel de l’Airvaudais Val du Thouet bietet das ganze Jahr über Workshops für Kinder an, die noch nicht eingeschult sind und von einer erwachsenen Bezugsperson begleitet werden. Ausnahmsweise findet die Animation Les Petits Bouts an einem Montag (und nicht an einem Donnerstag) statt. Treffpunkt von 9:30 bis 11:30 Uhr für Eltern, Kindergärtnerinnen und natürlich: « Les ptits bouts ». An diesem Montag, dem 2. Oktober, treffen Sie sich im Relais. Relais Petite Enfance: 05 49 63 08 87 / ram.avt@csc79.org

Mise à jour le 2023-09-29 par CC Airvaudais Val du Thouet