Haute-Garonne Atelier participatif entre parents employeurs et futurs parents employeurs Relais Petite Enfance 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estretefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 21 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Atelier participatif entre parents employeurs et futurs parents employeurs Mardi 21 novembre, 19h45 Relais Petite Enfance 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estretefonds entrée libre Cet atelier est l’occasion pour les futurs parents employeurs de rencontrer des parents qui emploient un.e assistant.e maternel.l.e sur la Communauté des Communes du frontonnais autour d’un atelier participatif organisé par les 4 Relais Petite Enfance de la CCF. La soirée a pour sujet les représentations du métier d’Assistant.e maternel.l.e. Cet atelier est limité à 10 participants afin de créer une conviivialité et faciliter l’échange. L’inscription se fait pas mailing auprès du Relais de Fronton: relaispetiteenfance.fronton@cc-dufrontonnais.fr. La soirée se déroulera au Relais de Castelnau D’Estretefonds, 8 avenue de Montauban. Relais Petite Enfance 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estretefonds 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau D’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « relaispetiteenfance.castelnau@mutualite-mhg.fr »}] [{« link »: « mailto:relaispetiteenfance.fronton@cc-dufrontonnais.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

