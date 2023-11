Les portes ouvertes du Relais Petite Enfance de Castelnau Relais Petite Enfance 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estretefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 18 novembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Le relais Petite Enfance et les assistantes maternelles de Castelnau invitent les enfants et les parents employeurs ou futurs parents employeurs à venir partager de doux moments d’échanges et de pratiques créatives avec les assistantes maternelles et les autres parents employeurs le Samedi 18 Novembre 2023 au RELAIS de Castelnau. Cette matinée est organisée sur 2 temps afin de permettre à tous les parents de venir de façon échelonnée. Pour cela il suffit de s’inscrire auprès du relais: 05 62 22 76 29 ou par mail relaispetiteenfance.castelnau@mutualite-mgh.fr et de choisir la séance: 9h/10h30 ou 10h45/12h. Chaque séance sera clôturée par un bref concerto de Mme Dole Stéphanie, assistante maternelle et musicienne qui a passé une certification de pédagogie musicale : musique et handicaps en 2023.

Relais Petite Enfance 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d'Estretefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie relaispetiteenfance.castelnau@mutualite-mgh.fr

