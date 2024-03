Relais olympique : cent ans d’histoire à Chamonix. Maison de la mémoire et du patrimoine Chamonix-Mont-Blanc, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 14h00, 19h00 Maison de la mémoire et du patrimoine Dans la limite des places disponibles (Capacité ERP)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Pour cet anniversaire, les enfants vous transmettront, à leur façon, l’invention des premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix. D’une génération à l’autre, venez partager avec eux cette aventure sportive inédite, née sur notre territoire. Les élèves de CE1-CE2 de l’école d’Argentière vous relaieront l’histoire des jeux d’hiver de 1924 et présenteront leur interprétation artistique et leurs commentaires sportifs.

Maison de la mémoire et du patrimoine 90 rue des moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 55 http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr la Maison de la Mémoire et du Patrimoine vous accueille pour découvrir des expositions, des conférences, des projections de films sur le thème de la vie quotidienne à Chamonix, ainsi que pour la consultation des bases de données des archives orales sonores et photographiques.

Lieu d’accueil vivant et ouvert, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine est conçue pour permettre à chacun de s’approprier le patrimoine de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

©Affiche Maison de la Mémoire et du Patrimoine ©photographie Famille Couttet-Champion