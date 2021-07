Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie, Saint-Gervais-les-Bains Relais Nocturne de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Relais Nocturne de Saint-Gervais 2021-08-12 – 2021-08-12 Saint-Gervais Esplanade Marie Paradis

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie EUR Course en relais par équipe de 2.

Inscriptions sur place.

19h : course enfants, 5-15ans (2x environ 800m par personne)

20h : course adultes. Dès 16 ans (4x environ 800m par personne)

CERTIFICAT MÉDICAL PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES POUR LES ADULTES. dernière mise à jour : 2021-07-28 par

