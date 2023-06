Balade en conscience au parc de la Deûle relais nature santes Santes, 17 juin 2023, Santes.

Balade en conscience au parc de la Deûle Samedi 17 juin, 15h00 relais nature santes sur inscription

Balade en conscience au parc de la Deûle

Samedi 17 juin de 15h à 16h

Marielle Lukaszka vous propose de partager un moment de détente et de vous ressourcer lors d’une balade nature et relaxation en prenant conscience de l’inspire et du souffle.

Être dans l’instant présent, à l’écoute, accueillir toutes les sensations sans jugement, la conscience s’agrandit et une connexion s’établit.

L’Initiation à cette pratique vous permet de le faire ensuite librement quand vous le souhaitez.

Rendez-vous devant le relais nature de Santes

Tarif : 7€ /adulte et 4€ pour les -18 ans (possibilité de paiement sur place)

Réservation au 09 72 52 85 03 ou contact@seclin-tourisme.fr

relais nature santes 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}] [{« link »: « mailto:contact@seclin-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

nature zen