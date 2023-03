Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque, 3 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Dimanche festif Dimanche 3 septembre, 14h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit

On ouvre les oreilles et les yeux pour entendre et voir les contes signés de Tous en signes .un jolie défilé de mots et de mots, de contes et de comptines pour les petits et les grands enfants…

Au programme :

Atelier à partir de 14h30, tout public, durée tout l’après midi gratuit.

2 séances sont proposées : 14h30 / 15h30

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T14:30:00+02:00 – 2023-09-03T18:30:00+02:00

Vincent LECYGNE