Atelier d’été : heureux comme un poisson dans l’eau Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier d’été : heureux comme un poisson dans l’eau Relais Nature du Val de Marque, 30 août 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier d’été : heureux comme un poisson dans l’eau Mercredi 30 août, 14h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit Lors de cet atelier proposé par les Z’arts recycleurs, on s’essaye à plusieurs techniques sur plusieurs supports (tissu, papier, calque en projection, gouttelettes ..) pour réaliser un joli mobile de poissons variés et colorés. Au programme :

Atelier de 14h30 à 16h30, à partir de 4 ans (accompagnés), gratuit , accès libre Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T14:30:00+02:00 – 2023-08-30T16:30:00+02:00

2023-08-30T14:30:00+02:00 – 2023-08-30T16:30:00+02:00 atelierdété atelier

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse VILLENEUVE D'ASCQ Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Atelier d’été : heureux comme un poisson dans l’eau Relais Nature du Val de Marque 2023-08-30 was last modified: by Atelier d’été : heureux comme un poisson dans l’eau Relais Nature du Val de Marque Relais Nature du Val de Marque 30 août 2023 Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord