Créa’nature : les secrets de l’hydrolat Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Créa’nature : les secrets de l’hydrolat Relais Nature du Val de Marque, 26 août 2023, Villeneuve-d'Ascq. Créa’nature : les secrets de l’hydrolat Samedi 26 août, 09h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit Bien moins chargé en actif que l’huile essentielle, l’hydrolat a l’avantage d’être très bien toléré par toute la famille. Venez en apprendre plus sur ce trésor de la nature. Quelles eaux florales pour quelles utilisations ? Pour qui ? Laura de Nature Résiliente vous dévoile tous les secrets de cet élixir. Au programme :

Atelier de 9h30 à 11h30, à partir de 14 ans (accompagnés), gratuit , accès libre, nombre de place : réservation sur la billetterie en ligne. Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T09:30:00+02:00 – 2023-08-26T11:30:00+02:00

2023-08-26T09:30:00+02:00 – 2023-08-26T11:30:00+02:00 créanature atelier Nature Résiliente

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse VILLENEUVE D'ASCQ Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Créa’nature : les secrets de l’hydrolat Relais Nature du Val de Marque 2023-08-26 was last modified: by Créa’nature : les secrets de l’hydrolat Relais Nature du Val de Marque Relais Nature du Val de Marque 26 août 2023 Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord