Atelier d’été : la folie des couleurs végétales Relais Nature du Val de Marque, 16 août 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier d’été : la folie des couleurs végétales Mercredi 16 août, 14h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit, spectacles / animations compris dans le tarif d’entrée. Venez découvrir la magie tinctoriale des plantes sauvages de nos jardins et fabriquez vos aquarelles végétales. De l’utilisation du mortier pour extraire les couleurs à la fabrication de vos pinceaux naturels, mettez en couleur des dessins naturalistes d’insectes. Au programme :

Atelier de 14h30 à 16h30, à partir de 6 ans (accompagnés) Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

