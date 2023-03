Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque, 6 août 2023, Villeneuve-d'Ascq. Dimanche festif Dimanche 6 août, 14h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit Laissez vous bercer et entraîner sur les sons mélodieux du violoncelle de Thimothée Couteau .. sa musique raconte les états de l’eau au fil des saisons. Continuez le voyage lors d’un atelier à la découverte du monde des insectes. Au programme :

A partir de 14h30, tout public, gratuit , accès libre et gratuit Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T14:30:00+02:00 – 2023-08-06T19:00:00+02:00

2023-08-06T14:30:00+02:00 – 2023-08-06T19:00:00+02:00 dimanchefestif musique BJAP

