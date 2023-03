Créa’nature : cosmétiques et produits ménagers au naturel Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Créa’nature : cosmétiques et produits ménagers au naturel Relais Nature du Val de Marque, 22 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Créa’nature : cosmétiques et produits ménagers au naturel Samedi 22 juillet, 09h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit Audrey, de la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature vous invite à réaliser des produits 100% naturels. Un atelier pratique pour se mettre au vert ! Au programme :

Atelier de 9h30 à 11h30, à partir de 8 ans (accompagnés), gratuit , nombre de place limité : réservation sur la billetterie en ligne. Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:30:00+02:00 – 2023-07-22T11:30:00+02:00

