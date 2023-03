Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque, 2 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Dimanche festif Dimanche 2 juillet, 14h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit Fermez les yeux et voyagez sur les airs de l’accordéon de Maximilien (Compagnie In illo Tempore)… De la musique irlandaise, klezmer, de la cumbia, mais aussi quelques airs tziganes, l’ambiance sera posée dans le jardin du Relais nature. Un atelier nature vous fera voyager .. dans le monde des fleurs !

Atelier à partir de 14h30, tout public, gratuit

Durée toute l’après-midi Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:30:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

2023-07-02T14:30:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00 dimanchefestif musique Poil aux dents

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse VILLENEUVE D'ASCQ Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque 2023-07-02 was last modified: by Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque Relais Nature du Val de Marque 2 juillet 2023 Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord