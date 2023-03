Créa’nature : baumes et onguents naturels Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Créa’nature : baumes et onguents naturels Relais Nature du Val de Marque, 27 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Créa’nature : baumes et onguents naturels Samedi 27 mai, 09h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit Des baumes pour multiples usages : anti bobo, anti brûlures et bonne mine ! Lors de cet atelier, Nadine de «Etiquette nature » vous guide pas à pas pour réaliser ces produits beauté 100% naturels.

Atelier de 9h30 à 11h30, à partir de 14 ans (accompagnés), gratuit , accès libre, nombre de places limité, uniquement sur réservation Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 26 »}, {« type »: « email », « value »: « relaismarque@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

