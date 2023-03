Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Dimanche festif Relais Nature du Val de Marque, 7 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Dimanche festif Dimanche 7 mai, 14h30 Relais Nature du Val de Marque Gratuit On se pose dans le jardin, sous les chants des oiseaux et de Monsieur Crapule, guitariste et accordéoniste, qui reprend les grands standards de la chanson française des années 30. Un atelier nature gratuit pour découvrir tous les secrets des arbres est proposé par nos animateurs. A partir de 14h30, tout public, accès et atelier gratuit Relais Nature du Val de Marque VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 26 »}, {« type »: « email », « value »: « relaismarque@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T14:30:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00

2023-05-07T14:30:00+02:00 – 2023-05-07T19:00:00+02:00 dimanchefestif musique Comète

