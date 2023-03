Balade naturaliste : l’automne, une période vitale pour la nature Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’Évènement: Nord

Santes

Balade naturaliste : l’automne, une période vitale pour la nature Relais Nature du Parc de la Deûle, 4 octobre 2023, Santes. Balade naturaliste : l’automne, une période vitale pour la nature Mercredi 4 octobre, 14h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit L’automne vient d’arriver, les nappes vont se remplir et la faune va se mettre au repos. Allons à la rencontre de cette faune et découvrir l’importance de l’automne pour la nature. Balade animée par Nord Nature Environnement Rendez-vous : 14h devant le Relais Nature du Parc de la Deûle, 20 chemin du halage, Santes

Durée : 2h

Renseignements : 03 20 88 49 33 Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 88 49 33 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:00:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T16:00:00+02:00 balade nature Max Lerouge – MEL

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Santes Autres Lieu Relais Nature du Parc de la Deûle Adresse 20 chemin du halage 59211 Santes Ville Santes Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Relais Nature du Parc de la Deûle Santes

Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santes/

Balade naturaliste : l’automne, une période vitale pour la nature Relais Nature du Parc de la Deûle 2023-10-04 was last modified: by Balade naturaliste : l’automne, une période vitale pour la nature Relais Nature du Parc de la Deûle Relais Nature du Parc de la Deûle 4 octobre 2023 Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Santes

Santes Nord