Zoom sur la migration Dimanche 24 septembre, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle

Après avoir fait le plein d’énergie, certaines espèces animales entament un déplacement périodique, un voyage voire un périple. Quelles sont ces espèces et pourquoi se déplacent-elles ?

Tout le monde sait que les oiseaux migrent de façon régulière et saisonnière. Mais savez-vous que ce phénomène concerne également les poissons, les amphibiens, les mammifères ou encore les insectes ?

La Belle-Dame, aussi connue sous le nom de Vanesse des chardons (Vanessa cardui), est un papillon qui migre chaque automne de l’Europe vers l’Afrique. Son parcours peut atteindre jusqu’à 12 000 kilomètres : record qui rivalise avec les prouesses de nombreux oiseaux !

Suivez les pas d’un animateur du Relais Nature le temps d’une balade sur les sentiers de la Gîte, comprenez et percez les mystères de la migration.

Rendez-vous : 10 h

Durée : 2 h

Tout public

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

