Balade naturaliste : « fruit sec ou gorgé d’eau, deux stratégies différentes » Relais Nature du Parc de la Deûle, 20 septembre 2023, Santes. Balade naturaliste : « fruit sec ou gorgé d’eau, deux stratégies différentes » Mercredi 20 septembre, 14h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit Les plantes sont immobiles. C’est évident me diriez-vous. Mais dans ce cas, comment font-elles pour se déplacer, pour coloniser des nouveaux territoires ? Pour cela, elles ont développé tout un arsenal de stratégies visant à faire voyager leurs graines. Balade animée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul

Rendez-vous : 14h

Durée : 2h

Lieu : devant le Relais Nature, 20 chemin du Halage, 59211 Santes

Renseignements: 03 28 49 00 83 Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

