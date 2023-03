Balade naturaliste : dans l’intimité de la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’Évènement: Nord

Santes

Balade naturaliste : dans l’intimité de la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle, 19 septembre 2023, Santes. Balade naturaliste : dans l’intimité de la Gîte Mardi 19 septembre, 18h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit Alors que l’obscurité descend peu à peu et que le jour laisse place à la nuit, la faune et la flore se préparent à la nuit qui arrive. La vie ralentit et cède sa place au silence nocturne. Venez profiter de la douceur d’une balade paisible au coucher du soleil dans l’intimité de la Gîte.

Rendez-vous : 18h

Durée : 1h30

Lieu : devant le Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes

Bon à savoir : chaussures et tenue adaptées à la météo

Stationement : parking Mosaïc, rue du Bon Blé à Houplin-Ancoisne puis venir à pieds

N° de tél pour renseignements : 03 20 63 11 22 Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:00:00+02:00 – 2023-09-19T19:30:00+02:00

2023-09-19T18:00:00+02:00 – 2023-09-19T19:30:00+02:00 soleil coucher de soleil

