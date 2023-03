Portes ouvertes Relais Nature du Parc de la Deûle, 17 septembre 2023, Santes.

Un après-midi gratuit pour exprimer votre sens artistique à travers des Créa à l’eau avec Les Écoute-Lire, imprimer vos tissus de végétaux avec Étiquette Nature, tester les jeux nouveaux venus d’hier de la Cie Sac à Dés et découvrir les baies et fruits sauvages avec les animateurs du lieu.

Le Relais Nature du Parc de la Deûle vous ouvre ses portes pour un après-midi gratuit, seul, en famille ou entre amis, à la découverte du lieu, de sa biodiversité et de ses activités. L’occasion de (re)redécouvrir ses espaces, ses valeurs, sa programmation culturelle et rencontrer son équipe.

Participer à un atelier d’Arts Plastiques pour créer des œuvres à partir de techniques ayant recours à l’élément « eau » : laissez aller votre créativité et réalisez votre papier marbré, votre aquarelle ou votre dessin d’encres et eau soufflées à la paille.

Découvrez une méthode d’impression sur tissus originale, grâce aux végétaux et repartez avec votre fanion de tissu imprimé.

Jouez aux jeux d’autrefois, collaboratifs, intergénérationnels et avec, pourquoi pas, l’envie d’en fabriquer chez vous.

Découvrez les baies et fruits sauvages que les arbres et arbustes de notre région, véritables garde-manger, nous offrent.

Rendez-vous : à partir de 14 h

Durée : l’après-midi

Tout public

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

