Élément incontournable de notre histoire textile, qui ne connaît pas le lin dans notre belle région ? Savez-vous que le lin n’est pas uniquement utilisé pour sa fibre, mais également pour sa graine ? En effet, on extrait de celle-ci une huile riche en vertus.

Ce n’est pas tout : 80% de la production mondiale de lin pousse localement, en Normandie, en Hauts-de-France, mais également en Belgique et aux Pays-Bas. Le lin est aussi peu gourmand en eau et ne nécessite que très peu, voire pas du tout, de produits phytosanitaires. C’est aussi pour cela que l’on aime cette belle plante aux fleurs bleues, culture locale, peu polluante et respectueuse des ressources en eau.

Au cours de l’atelier, Nature Résiliente vous propose d’en connaître plus sur les vertus cosmétiques du lin et de vous initier à la cosmétique naturelle. Réalisez un gel nettoyant pour le visage, un lait corporel à l’huile de lin et repartez avec vos réalisations !

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes

