Vert par Nature : les secrets de l'hydrolat Samedi 5 août, 09h30

L’hydrolat, ou eau florale, est un produit issu de la fabrication des huiles essentielles. Bien moins chargé en principes actifs que l’huile essentielle elle-même et contenant en grande majorité de l’eau, l’hydrolat est beaucoup plus facile à utiliser et bien mieux toléré par tous les membres de la famille.

Au cours de l’atelier, Nature Résiliente vous en apprendra plus sur ce trésor de la nature. Quelles eaux florales pour quelles utilisations ? À qui sont-elles destinées ? Tout savoir pour bien choisir son hydrolat et réaliser soi-même une lotion tonique pour le visage, une brume d’oreiller détente, un soin protecteur pour les cheveux et une eau de linge.

Chaque participant repartira avec ses réalisations et toutes les recettes seront transmises à la suite de l’atelier.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Public : dès 14 ans

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif : 4 € / 3 €

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France 03 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-relais-nature-du-parc-de-la-deule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

