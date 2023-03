Zoom sur la prairie Relais Nature du Parc de la Deûle, 30 juillet 2023, Santes.

Fleurie, humide, sèche, temporaire… la prairie naturelle est un véritable réservoir de biodiversité ! Suivez le guide sur les sentiers de La Gîte à la découverte de la faune et de la flore spontanées qui la compose et comprenez les inestimables avantages que la prairie apporte.

La prairie naturelle joue un rôle primordial dans la protection des nappes phréatiques, protège les sols de l’érosion et permet de réguler le climat. Qu’elle soit fleurie, humide, sèche ou temporaire, la prairie foisonne de vie. On y recense une grande diversité de flore : trèfle, luzerne, lotier, dactyle, fétuque, chardon, achillée, ortie, orchidée et bien d’autres. Ce couvert enherbé permet à une faune diversifiée d’y trouver refuge et nourriture. Nombreux sont les petits mammifères, les insectes, avec notamment les papillons et les abeilles, à s’épanouir dans ce milieu.

Suivez les traces d’un animateur du Relais Nature pour une balade à travers les hautes herbes à la rencontre du vivant.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Tout public

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes

