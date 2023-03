Opération pollinisation Relais Nature du Parc de la Deûle, 9 juillet 2023, Santes.

Les insectes pollinisateurs sont nos alliés, pourtant nous éprouvons de l’indifférence, un soupçon de crainte et du dégoût à leur égard. Indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes et à notre bien-être, ils nous apportent d’inestimables services ! Savez-vous que près de 90% des plantes à fleurs dépendent de la pollinisation par les insectes, tout comme 35% de ce que nous mangeons ? Laissez de côté vos préjugés et participez à l’ « Opération pollinisation ».

Au cours de l’après-midi, rencontrez les abeilles géantes de la Cie Ratibus, récoltez le miel que fabriquent les abeilles domestiques avec Les mûres ont des abeilles et repartez avec un pot. Remettez du vert dans vos vies et votre environnement quotidien avec Nature Résiliente en façonnant de vos mains des bombes de graines pour réensauvager nos villes.

Aidez les insectes pollinisateurs à s’hydrater pendant les périodes chaudes en créant un petit abreuvoir tout en couleurs avec Dessine-moi un museau.

Fabriquez votre filet, apprenez à reconnaître les abeilles sauvages (plus de 1000 espèces en France !) avec les animateurs du Relais Nature. et réalisez leurs portraits en éléments naturels.

Un après-midi ludique pour mieux connaître les insectes pollinisateurs et mieux les protéger !

Rendez-vous : à partir de 14 h

Durée : l’après-midi

Tout public

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

