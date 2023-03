Balade naturaliste : drôles de trognes ! Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : drôles de trognes ! Relais Nature du Parc de la Deûle, 9 juillet 2023, Santes. Balade naturaliste : drôles de trognes ! Dimanche 9 juillet, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit Dans le paysage il reste des éléments qui nous rappellent l’histoire de nos ancêtres. Les participants partiront à la rencontre des arbres têtards, connaîtront leur histoire, leurs usages et l’intérêt de les préserver. Un atelier dessin sera proposé à la fin de la balade, face à la trogne de leur choix.

Balade animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Nord

Heure de rendez-vous : 10h

Durée: 2h

Devant le Relais Nature du Parc de la Dêule, 20 chemin du Halage 59211 Santes

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

N° de tél pour les renseignements : 07 66 42 60 43

