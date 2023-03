Balade naturaliste : découverte des papillons de nuit et autres insectes nocturnes Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’Évènement: Nord

Santes

Balade naturaliste : découverte des papillons de nuit et autres insectes nocturnes Relais Nature du Parc de la Deûle, 4 juillet 2023, Santes. Balade naturaliste : découverte des papillons de nuit et autres insectes nocturnes Mardi 4 juillet, 22h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit Accompagné(s) de Vincent Gavériaux, partez découvrir, observer et déterminer les nombreux papillons de nuit (noctuelles, géomètres, sphynx, bombyx…) et autres insectes attirés par la lumière (coccinelles, punaises, hyménoptères…)

Nombre de places limité

Uniquement sur inscription

Rendez-vous de 22h à minuit devant le Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T22:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:59:00+02:00

2023-07-04T22:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:59:00+02:00 Claire Poitout

