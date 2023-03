Vert par Nature : graines et eau : la vitalité au quotidien Relais Nature du Parc de la Deûle, 1 juillet 2023, Santes.

Vert par Nature : graines et eau : la vitalité au quotidien Samedi 1 juillet, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle Nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil Tarif : 4€ / 3€

Les graines germées sont excellentes pour la santé. Avec Les mûres ont des abeilles, apprenez à reconnaître les familles de graines à faire germer facilement chez soi, prenez connaissance des apports nutritifs apportés par ces jeunes pousses et des différents types de germoir avec leurs avantages et inconvénients. Lors de l’atelier, après avoir dégusté une sélection de graines, faites appel à votre âme de bricoleur et fabriquez votre propre germoir. Rinçage, égouttage et conservation : une démonstration des diverses étapes vous sera proposée. L’atelier se terminera sur une note gourmande et vous aurez plaisir à découvrir une ou deux recettes (boisson et rouleau de printemps) à faire à la maison : les graines germées ne se consomment pas qu’en salade !

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Durée : 2 h

Tarif : 4 € / 3 €

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes

