Focus sur La Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle, 25 juin 2023, Santes.

Espace de 120 hectares entre bois et prairie, plans d’eau et zones humides, La Gîte regorge aujourd’hui de milieux divers et variés. Un patchwork de paysages révélé par d’importants travaux, suivant le concept de « nature retrouvée », qui ont permis de réhabiliter cette zone autrefois défigurée par la pollution. Site prisé du Parc de la Deûle, La Gîte est dédiée à la nature la plus « pure » et la pus « naturelle » possible. Venez découvrir ce sanctuaire de la nature, plonger dans son histoire et rencontrer les êtres vivants qui le peuplent.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Tout public

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-du-relais-nature-du-parc-de-la-deule »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T10:00:00+02:00 – 2023-06-25T12:00:00+02:00

gîte nature

@ Claire Poitout