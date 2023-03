BlueWalks : « Bio’Gîte : la Nature retrouvée » Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’Évènement: Nord

Santes

BlueWalks : « Bio’Gîte : la Nature retrouvée » Relais Nature du Parc de la Deûle, 11 juin 2023, Santes. BlueWalks : « Bio’Gîte : la Nature retrouvée » Dimanche 11 juin, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit. Gratuit. Nombre de places limité, uniquement sur inscription au 03 20 63 11 22 ou relaisdeule@lillemetropole.fr Dans le cadre du programme BlueWalks : « Bio’Gîte : la Nature retrouvée », découvrez la biodiversité locale à Santes, au sein du Parc de la Deûle.

Explorez le monde de la Gîte, cheminez avec un animateur du Relais Nature : il vous dévoilera l’histoire de ce domaine et vous présentera ses occupants. Ensuite, visitez à votre rythme le Relais Nature du Parc de la Deûle, centre d’interprétation de la faune et de la flore locales.

Balade « Bio-Gîte » : 9h30-11h30

+ possibilité visite libre du Relais Nature et exposition » La Nature retrouvée » de 11h30-12h30

GUIDE NL – EM (un traducteur accompagnera la visite pour les néerlandophones)

Stationnement : rue du Bon Blé – 59263 Houplin-Ancoisne

Rdv à 9h30 au Relais Nature du Parc de la Deûle, 20 chemin du Halage à SANTES

Inscription nécessaire au 03 20 63 11 22 ou relaisdeule@lillemetropole.fr Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T12:30:00+02:00

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T12:30:00+02:00 Santes bio’gîtes Blue Walks

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Santes Autres Lieu Relais Nature du Parc de la Deûle Adresse 20 chemin du halage 59211 Santes Ville Santes Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Relais Nature du Parc de la Deûle Santes

Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santes/

BlueWalks : « Bio’Gîte : la Nature retrouvée » Relais Nature du Parc de la Deûle 2023-06-11 was last modified: by BlueWalks : « Bio’Gîte : la Nature retrouvée » Relais Nature du Parc de la Deûle Relais Nature du Parc de la Deûle 11 juin 2023 Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Santes

Santes Nord