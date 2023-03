Vert par Nature : Écrin d’Ô poétiques Relais Nature du Parc de la Deûle, 3 juin 2023, Santes.

Vert par Nature : Écrin d’Ô poétiques Samedi 3 juin, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle Tarif : 4 € / 3 €. Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Atelier parents-enfants, à partir de 4 ans. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil.

Découvrez le plaisir du travail de la porcelaine !

Avec de la porcelaine, quelques éléments naturels, une dose d’imagination, un brin de fantaisie et beaucoup de liberté, créez un écrin d’eau poétique à installer en extérieur. Il recueillera l’eau de la pluie pour devenir bain d’oiseaux ou abreuvoir à insectes.

Les créations ainsi réalisées seront transportées dans l’atelier d’Arachné qui se chargera de les émailler et de les faire cuire dans son four à céramique. Après quelques semaines de patience, les écrins seront prêts à être installés.

Rendez-vous : 9 h 30

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Durée : 2 h

Tarif : 4 € / 3 €

Atelier parents-enfants, dès 4 ans

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

eau porcelaine

@ L’Étoile d’Arachnée