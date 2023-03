Balade naturaliste : fêtons la nature Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’Évènement: Nord

Balade naturaliste : fêtons la nature Relais Nature du Parc de la Deûle, 28 mai 2023, Santes. Balade naturaliste : fêtons la nature Dimanche 28 mai, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit Découverte du site de la Gîte et de son patrimoine naturel. Entre zones humides, espaces boisés, prairies, une multitude d’espèces cohabitent.

Heure de rendez-vous : 10h

Balade animée par Nord Nature Environnement

Durée : 2h

Rendez-vous devant le Relais Nature du Parc de la Deûle, chemin du halage à Santes

N° de tél pour renseignements : 03 20 88 49 33

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T12:00:00+02:00

2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T12:00:00+02:00 gîte nature Gaétan DALLE

