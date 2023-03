Conférence : Les dernières nouvelles du Loup Relais Nature du Parc de la Deûle, 26 mai 2023, Santes.

Le Relais Nature fête la Nature du 24 au 28 mai !

Dans le cadre de la programmation, une série de conférences vous sont proposées .

Disparu du Nord en 1880 et de France en 1930, le Loup opère actuellement un retour naturel spectaculaire depuis les populations italiennes et d’Europe de l’Est. Son observation dans le secteur, un des derniers de France où le grand canidé n’a pas été observé, semble imminente (il a été vu plusieurs fois en Picardie, il est installé et se reproduit en Belgique).

Après nous avoir brossé le portrait du grand prédateur (comment le reconnaitre, quels sont ses indices de présence ?), Vincent Gavériaux, naturaliste régional, retracera l’évolution de sa répartition en Europe et fera le point sur sa présence dans les Hauts-de-France et en Belgique.

Rendez-vous : 19 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 1 h 30

Tout public

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T19:00:00+02:00 – 2023-05-26T20:30:00+02:00

loup retour naturel

@ Vincent Gavériaux