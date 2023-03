Conférence : Hérons de nos régions Relais Nature du Parc de la Deûle, 25 mai 2023, Santes.

Conférence : Hérons de nos régions Jeudi 25 mai, 19h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit. Nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Le Relais Nature fête la Nature du 24 au 28 mai !

Dans le cadre de la programmation, une série de conférences vous sont proposées.

Ce jeudi 25 mai, partez à la découverte des huit espèces d’Ardéidés que l’on peut observer dans le nord de la France : comportement, régime alimentaire, répartition et dynamique de population…

Vincent Gavériaux, naturaliste régional, vous présente cette famille étonnante au travers de nombreux clichés et d’anecdotes de terrain, et vous dévoile les meilleurs endroits pour observer les hérons sur les Espaces Naturels de la MEL…

Rendez-vous : 19 h

Durée : 1 h 30

Tout public

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T19:00:00+02:00 – 2023-05-25T20:30:00+02:00

hérons ardéidés

@ Vincent Gavériaux