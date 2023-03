Zoom sur la mare Relais Nature du Parc de la Deûle, 21 mai 2023, Santes.

L’Histoire des mares a toujours été liée à celle de l’Homme, et la plupart d’entre-elles a été creusée et entretenue afin de répondre à des besoins en eau liés à divers usages (domestique, artisanal, de loisirs, agricole…). Mais savez-vous qu’avec le développement des réseaux d’eau potable, l’utilité des mares s’est réduite ? Beaucoup ont alors disparu, soit naturellement par manque d’entretien, soit par comblement volontaire. Aujourd’hui, en France, on estime qu’il reste 10% des mares qui existaient au début du XXème siècle et que cette raréfaction continue.

Pourtant, les mares rendent encore une grande quantité de services en limitant l’érosion des terres agricoles, en atténuant l’engorgement des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration lors des pluies d’orage, ou encore en retenant une partie des eaux de ruissellement.

Mais la mare est avant tout un réservoir de biodiversité, un écosystème d’une grande diversité animale et végétale. De nombreuses espèces dépendent de ces eaux stagnantes pour vivre, se reproduire, se nourrir ou s’abreuver. Savez-vous que 30 % des espèces protégées au niveau régional vivent dans ce milieu ?

Profitez d’une balade sur les sentiers de La Gîte pour rencontrer amphibiens, végétation aquatique, insectes et autres bestioles dépendantes de cet incroyable écosystème.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Durée : 2 h

Tout public

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

@Richard Baron – Light Motive