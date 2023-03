Vert par Nature : soin du visage et eaux florales Relais Nature du Parc de la Deûle, 6 mai 2023, Santes.

Vert par Nature : soin du visage et eaux florales Samedi 6 mai, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle Nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil. Tarif : 4 € / 3 €

Étiquette Nature vous propose de prendre soin de votre visage grâce à des produits naturels, simples et adaptés à votre type de peau. Apprenez à réaliser une eau florale qui, comme son nom l’indique, est obtenue à partir de fleurs et est issue d’une distillation à la vapeur d’eau, puis d’une décantation. L’eau ainsi obtenue regorge d’oligoéléments, de principes actifs et de molécules aromatiques apportant de multiples bienfaits pour la peau. Régénérante, apaisante, nettoyante ou encore rafraichissante, l’eau florale se révèle être un doux remède pour votre épiderme.

Au cours de cet atelier, réalisez vous-même votre eau florale à partir de fleurs de rose, d’hamamélis ou autres et repartez avec votre lotion et, en prime, une bombe de bain pour vous détendre.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Durée : 2 h

Public : dès 12 ans

Tarif : 4 € / 3 €

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

