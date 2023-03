Et si on jouait ? Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’Évènement: Nord

Santes

Et si on jouait ? Relais Nature du Parc de la Deûle, 15 avril 2023, Santes. Et si on jouait ? Samedi 15 avril, 14h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit Dominos, memory, avaleurs de balles, chamboule-tout… l’équipe du Relais Nature vous invite à découvrir la faune et la flore des zones humides tout en s’amusant. En parallèle, les Z’Arts Recycleurs vous propose un atelier dessin : Vanneau huppé, Canard colvert ou Mouette rieuse se révèle peu à peu sous le crayon gris. Les crayons de couleur préciseront les caractéristiques de l’espèce choisie. L’occasion également de (re)découvrir les espaces du Relais Nature : la « blanchisserie » avec sa boutique, son exposition temporaire et sa terrasse, l’exposition permanente « La Nature retrouvée » et le Jardin des expériences. Un bon moment partagé en famille et des retrouvailles placées sous la thématique de l’eau !

Rendez-vous : à partir de 14 h

Bon à savoir : entrée gratuite pour tous !

Durée : l’après-midi

Tout public

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du halage 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:30:00+02:00

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:30:00+02:00 nature faune

