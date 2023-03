Fête de la Nature : Biodiversité en fête Relais Nature du Parc de la Deûle, 28 mai 2023, Houplin-Ancoisne.

Fête de la Nature : Biodiversité en fête Dimanche 28 mai, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit

Animations à partir de 10h

Ateliers et forum des éco-acteurs à partir de 14h

10h-18h30

en continu

BALADE par Shet 59

Les poneys Shetland offrent leurs dos aux plus jeunes pour une balade à proximité du Relais Nature qui leur laissera, à coup sûr, de joyeux souvenirs !

ÉCOPÂTURAGE ET POULES par CIRCB (Club Inter Races Chiens de Berger)

Halte aux tondeuses, place aux moutons ! Sensibilisez-vous à l’écopâturage et découvrez le travail du chien de berger avec son troupeau de moutons. Venez également rencontrer nos poules et comprendre leur utilité dans le jardin.

HERBORISTERIE DE NOS CAMPAGNES par La Nuit des Temps

Découvrez les secrets de l’herboristerie avec La Nuit des Temps. Apprenez les vertus réelles ou supposées des plantes aux origines de la médecine de nos campagnes. Découvrez les applications des principes de l’herboristerie dans le quotidien des paysans en usage médicinal et vétérinaire. Dégustez des tisanes concoctées par la tisanière.

14h-18h30

en continu

ATELIERS

« L’Eau les Loustics » par Les Petits Débrouillards Grand Est

Découvrez l’élément indispensable qu’est l’EAU par le biais d’expériences scientifiques et percez ses secrets ! Également, découvrez les habitants des mondes sous-marins pour mieux comprendre et préserver leur habitat !

Atelier de manipulation ouvert dès 6 ans.

« Bout d’ficelle » par Les mûres ont des abeilles

Approchez les orties, qualifiées à tort de « mauvaise herbes », sans peur, apprenez à en tresser une corde et « piquez-vous » au jeu ! Profitez également de l’exposition pour découvrir ce merveilleux réservoir de biodiversité qu’est l’ortie et les propriétés et vertus intéressantes de cette plante dans de nombreux domaines (alimentation, engrais naturel, habillement).

Atelier de 15 minutes, dès 8 ans.

« Marianne, marraine des mares, ensorceleuse des eaux » par Les Écoute-Lire

Marianne, marraine des mares, vous emmène en promenade à la recherche d’une mare. Une fois trouvée, installez-vous confortablement et ouvrez les oreilles : Marianne vous ensorcellera de ses histoires tirées des mares et eaux dormantes.

Lecture de 30 minutes, à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

« Dans la peau d’une libellule » par les animateurs du Relais Nature

Savez-vous que la libellule passe la majorité de sa vie sous l’eau à l’état de larve ? Après une succession de mues aquatiques, un beau matin d’été ensoleillé, la larve s’accrochera à une herbe hors de l’eau pour opérer sa dernière mue, dite mue imaginale. La libellule devient alors un insecte volant en laissant derrière elle sa dépouille larvaire. Venez observez à la loupe binoculaire ces impressionnantes exuvies.

FORUM DES ÉCO-ACTEURS

Vous vous interrogez sur la Nature ? Vous avez envie de vous engager ou d’en savoir un peu plus sur les éco-acteurs de votre région ? Venez à la rencontre de ces femmes et de ces hommes engagés au quotidien près de chez vous pour l’éducation à l’environnement, la défense de la Nature et la pratique du développement durable.

Tout public

Tarif: Gratuit

Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du Halage, 59 211 Santes – Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule »}]

