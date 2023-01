Grand jeu « Enquête à la moulinette » relais nature de la moulinette Aytré Catégories d’Évènement: Aytré

Grand jeu « Enquête à la moulinette » relais nature de la moulinette, 4 mars 2023, Aytré. Grand jeu « Enquête à la moulinette » Samedi 4 mars, 14h00 relais nature de la moulinette

Entrée libre Grand jeu sur inscription sur site. Possibilité de participer à des ateliers sans faire le jeu. Pensez à apporter votre lampe torche si vous venez à partir de 19h. Possibilité de pique-niquer sur place (en intérieur) de 19h à 20h.

Menez l’enquête sur les traces de la bête mystère relais nature de la moulinette zone des cottes mailles 17440 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Venez mener l’enquête afin de nous aider à trouver la bête mystère de la moulinette. De nombreux défis sont à relever. Les animateurs du relais nature et les bénévoles de la LPO 17 vous guiderons dans vos recherches.

Une buvette (thé, café, chocola, biscuits…) sera organisée par l’association Artisans du monde La Rochelle

Ces activités sont organisées par le relais nature de la moulinette du service Nature et Paysage de la ville de La Rochelle, par l’équipe et les bénévoles de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Charente-Maritime et par le club d’origami du centre social de Villeneuve les salines

