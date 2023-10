Colo Clairvallon Relais International de la Jeunesse Clairvallon Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Colo Clairvallon Relais International de la Jeunesse Clairvallon Nice, 23 octobre 2023, Nice. Colo Clairvallon 23 – 28 octobre Relais International de la Jeunesse Clairvallon sur inscription Nous avons le plaisir de vous annoncer que du 23 au 28 octobre, nous organisons un séjour éducatif pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans à Clairvallon, à proximité de Cimiez, à Nice. Cette semaine sera une opportunité unique pour vos enfants de découvrir le patrimoine nissart, de renforcer leur citoyenneté, leur autonomie et de développer leurs compétences de socialisation. Relais International de la Jeunesse Clairvallon 26 Avenue Scuderi 06100 Nice 06106 Rimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0665437936 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:00:00+02:00

Détails
Lieu Relais International de la Jeunesse Clairvallon
Adresse 26 Avenue Scuderi 06100
Ville Nice
Departement Alpes-Maritimes
Age min 10
Age max 14

