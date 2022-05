Relais Ekiden du Stade Français Stade Jean Bouin Paris Catégories d’évènement: île de France

Relais Ekiden du Stade Français Stade Jean Bouin, 19 juin 2022, Paris. Le dimanche 19 juin 2022

de 08h30 à 16h30

L’Ekiden est un marathon (42,195 km) en relais dont les départs, les relais et les arrivées se font au Stade Jean Bouin. Participez à cette 1ere édition qui se tient le 19 juin. Les distances sont imposées et sont réalisées par 6 coureurs différents dans l’ordre suivant : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. Le parcours est constitué d’une boucle à réaliser une ou deux fois selon les relayeurs. La zone de relais est au même endroit que les lignes de départ et d’arrivée pour plus de convivialité. Pour le relayeur n°6, une petite boucle de 2,195 km est aménagée sur la boucle principale. Il effectue donc une fois la grande boucle puis une fois cette petite boucle. L’Ekiden du Stade Français Paris qui aura lieu le dimanche 19 juin 2022 est un projet qui s’inscrit dans le cadre du développement du club autour de la thématique Sport/Santé. Le Stade Français Paris, acteur de la vie locale, s’est fixé comme enjeu de fédérer autour du club afin de promouvoir cette thématique – sujet au cœur des préoccupations de tous les Parisiens – à travers des événements réguliers et ponctuels. Programme de l’événement 7h30 : ouverture des portes

8h00 : briefing course

8h30 : départ de la course

10h15 : arrivée de la première équipe estimée

12h : remise des prix

13h15 : début de la guiguette sur la pelouse

13h45 : fin de la course

16h30 : Fin de l’événement Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 Paris Contact : https://www.ekidensfp.com/inscriptions/ https://www.ekidensfp.com/les-tarifs/

Illustration officielle événement Relais Ekiden du Stade Français.

