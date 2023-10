Séjour relais éco-vélo Relais éco-vélo Ferrière-la-Grande, 23 octobre 2023, Ferrière-la-Grande.

Séjour relais éco-vélo 23 – 27 octobre

Le séjour se déroule au Relais Eco-Vélodans l’agglomération Maubeuge Val de Sambre, (ancienne gare de Ferrière-la-Grande), le Relais Eco-Vélo est un équipement qui regroupe un relais vélo principal sur l’Euro-Vélo n°3 (vélorouteeuropéenne reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelleen Espagne), au pied de la Voie Verte de l’Avesnois et une base d’activité VTT.

Ce séjour à double dimension a pour objectifs de :

– Développer l’esprit critique,

– Sensibiliser aux notions de laïcité, l’ouverture d’esprit

– Lutter contre les stéréotypes et les discriminations

– Permettre aux jeunes de devenir autonome et de porter des responsabilités.

– Développer ses compétences à vélo

– Encourager la pratique sportive par le biais d’activités autour du vélo.

Relais éco-vélo 1 rue Aristide Briand 59680 Ferrière la Grande Ferrière-la-Grande 59680 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0327299840 »}]

