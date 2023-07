REPAS REPUBLICAIN Relais du Trenze Vialas, 13 juillet 2023, Vialas.

Vialas,Lozère

Rendez-vous le jeudi 13 juillet à 20h pour un repas républicain proposé par le restaurant le Relais du Trenze, rue Haute entre bar et restaurant.

Au menu :

Feuilleté au cèpes et foie gras

Echine de porc basse température en sauce au vin et son accomp….

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Relais du Trenze

Vialas 48220 Lozère Occitanie



Join us on Thursday July 13 at 8pm for a republican meal offered by the restaurant Le Relais du Trenze, in the rue Haute between bar and restaurant.

On the menu:

Puff pastry with porcini mushrooms and foie gras

Low-temperature pork loin with wine sauce and accompaniment…

Acompáñenos el jueves 13 de julio a las 20.00 h. en una comida republicana ofrecida por el restaurante Relais du Trenze, situado en la rue Haute, entre bar y restaurante.

El menú:

Hojaldre con setas porcini y foie gras

Lomo de cerdo a baja temperatura en salsa de vino con guarnición de…

Treffen Sie sich am Donnerstag, den 13. Juli um 20 Uhr zu einem republikanischen Essen, das vom Restaurant le Relais du Trenze, rue Haute zwischen Bar und Restaurant, angeboten wird.

Auf dem Menü stehen:

Blätterteiggebäck mit Steinpilzen und Foie gras

Niedertemperatur-Schweinerücken in Weinsauce und Begleitung…

