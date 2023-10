FRENCH COWBOY AND THE ONE RELAIS DU BAC Indre, 24 novembre 2023, Indre.

FRENCH COWBOY AND THE ONE Vendredi 24 novembre, 20h00 RELAIS DU BAC

Y’a lui. Le FRENCH COWBOY, sa voix trainante, ses mélodies raclées. Ce gratteux et joueur de clavier en dilettante. Qu’importe qu’il expérimente depuis trois décennies ou son statut de leader malgré lui, ce Federico Pellegrini n’a jamais fui… Au contraire : pour mieux brouiller les identités, son cimetière yolo a multiplié les vies.

Y’a l’autre, aussi… THE ONE. Grand, chevelu et lunetté, avec l’éternel reflet dans le carreau. Batteur de The Little Rabbits, puis de la Secte humaine (Philippe Katerine) ou de Rock Roll & Remember…

RELAIS DU BAC 1 Quai Besnard, 44610 Indre Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=3qiNtSF1Qpk »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

rock postpunk