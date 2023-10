VAL QUE DALLE RELAIS DU BAC Indre, 23 novembre 2023, Indre.

VAL QUE DALLE Jeudi 23 novembre, 20h00 RELAIS DU BAC

Une écriture forte et mélancolique, conduite sur des sonorités mêlant la joyeuseté kitch des années 80 à de puissantes interventions rock. Cet un univers qui jongle sur les influences, partant de Depeche Mode à Serge Gainsbourg tout en dérivant vers Indochine pour se fracasser sur la boule de flipper de Corynne Charby.

Une festivité profonde et sucrée, enrobant le concept humoristique du projet qui est amenée à être découvert sur scène.

RELAIS DU BAC 1 Quai Besnard, 44610 Indre Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

rock alternatif