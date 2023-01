Concert Relais des Cultures, Ercé-prés-Liffré (35), 3 février 2023, .

Concert Vendredi 3 février, 20h30 Relais des Cultures, Ercé-prés-Liffré (35)

10€

avec Cadence

Vendredi 03 février 2023 : Concert

Horaires : 20h30

Lieu : Relais des Culture à Ercé près Liffré

Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et pour les adhérents de Gallo Tonic.

Programmation :

« Cadence » : Roland Brou et Charles Quimbert, chant ; Roland Conq, banjo quatre cordes ; Thomas Felder, violon et alto présentent : Cadence Un concert où la part du jeu et la passion du chant se donnent à entendre ; une création aux sonorités actuelles et à l’identité musicale forte. Roland Brou et Charles Quimbert, chanteurs reconnus et fins connaisseurs du répertoire du pays gallo, s’associent à Roland Conq et Thomas Felder, musiciens expérimentés de la scène bretonne, pour explorer avec enthousiasme ce qui fait que cette musique nous touche, nous émeut, nous donne une inextinguible envie de danser. Un monde de poésie, de phrasé, de scansion, posé sur une musique où le bourdon est roi. Le répertoire est composé de rondes, bien évidemment, de mélodies et de marches toutes issues de l’important travail de collecte réalisé en Haute-Bretagne depuis les années soixante.

Première partie avec les Lif’Fredaines et Cie chantent la nature :

Les Lif’Fredaines et 2 « associées » (Isabelle Chartrain et Agnès Simon) assureront une première partie du concert sur le thème de la nature. Avec une sélection de chansons du Pays Gallo, elles montreront comment cette nature était omniprésente dans le chant traditionnel et, en parallèle, comment aujourd’hui cet environnement s’est dégradé !

Renseignements : Association Gallo Tonic

Téléphone : 02 99 23 54 57

Email : gallotonic@orange.fr

Web : http://gallotonic.org/

