Sports motorisés et prévention routière Relais des 4 vents Saint-Ferréol, 22 octobre 2023, Saint-Ferréol.

22 – 27 octobre Relais des 4 vents Sur inscription, tarifs calculés en fonction du Quotient Familial CAF.

Les ambitions de ce séjour tiennent sa source dans le projet sur la mobilité initié par l’Espace Jeunes itinérant et coconstruit par l’Espace Jeunes de Castelnaudary et la Team Soda de Soupex au sein de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois.

Ce séjour s’inscrit dans un projet plus global où sont mises en place diverses actions telles que la piste éducation routière mise en place par les CRS/Assurances Prévention, le fascicule pour se déplacer sans risque en trottinette et bien d’autres actions.

En outre, ce séjour à l’attention d’un public jeune peut avoir un impact profond sur leur développement personnel, leur éducation, et leur épanouissement. Cette expérience offre l’occasion d’apprendre, de grandir, de rencontrer de nouvelles personnes, et de découvrir le monde d’une manière unique.

Les sports motorisés, comme d’autres sports, sont devenus des éléments incontournables pour l’éveil, la stimulation et la maturité des enfants. En résumé, les sports motorisés offrent de nombreuses vertues pédagogiques, notamment en termes de discipline, de concentration, de prise de décision, de gestion du stress, de sens des responsabilités, de travail d’équipe, de gestion du temps, de respect des règles, de persévérance, et de passion. Ces compétences peuvent être transférées dans d’autres aspects de la vie et être précieuses pour le développement personnel et professionnel. Ce séjour qui se veut éducatif et culturel offre un apprentissage informel qui peut être tout aussi important que l’apprentissage en classe. Les jeunes peuvent développer leur curiosité et une passion pour l’apprentissage.

Relais des 4 vents 15 avenue de la plage, Saint Ferréol, 31250 Revel Saint-Ferréol 31250 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T23:30:00+02:00

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T20:00:00+02:00

