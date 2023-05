SPORTS ET ECO-CITOYENNETE RELAIS DES 4 VENTS, 17 juillet 2023, Revel.

SPORTS ET ECO-CITOYENNETE 17 – 21 juillet RELAIS DES 4 VENTS COUT REEL 450 EURO/ENFANTS HORS TRANSPORT

PARTICIPATION DEMANDEE : 50 euro/enfant en pension complète + activités

Séjour sportifs au vert de 5 jours 4 nuits autour d’activités sportives d’éducation à l’environnement et scientifique : 4 encadrants dont 3 diplômés et 1 stagiaire

Relais des 4 Vents à mi-chemin entre Toulouse et Carcassonne, au pied de la montagne noire et face au lac de Saint-Ferréol

Le centre de vacances propose un hébergement de qualité pour un séjour sportif au vert avec accès direct aux diverses activités sportives et culturelles se trouvant autour du Lac.

Le centre d’hébergement comprend 41 chambres équipées de salle d’eau et toilettes séparées et permettent d’héberger 125 personnes en chambres de 2 à 4 lits. La salle de restaurant peut accueillir 125 personnes. D’autres salles sont mises à disposition afin d’organiser au mieux le séjour (Salon détente de 50m² avec canapés, tables chaises pour 20/30 personnes. Livres, jeux de société, point d’eau).

Possibilité d’activités dans le parc arboré et sécurisé.

Le lac de saint Férréol site historique, est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Caractéristiques du lieu d’hébergement :

A disposition :

parc arboré terrain de volley de volley, cages de foot, boules de pétanque, table de ping-pong, enceinte, écran, paperboard, vidéoprojecteur, wifi bibliothèque, jeux de sociétés, ballons, raquette

Salles d’activités et de classes

A VOIR, A FAIRE

Baignade surveillée au lac l’été, randonnées (PR, GR),

Sur le plan d’eau : voile, canoë, stand-up paddle, possibilité de croisière péniche sur le canal du midi.

tir à l’arc, escalade, course d’orientation, pédalo, VTT, spéléologie, équitation, moto cross, pêche, fermes et élevages,

Musées à visiter à revel

Lors de randonnées possibilités de :

Découvrir les diverses espèces végétales qui revêtent le paysage et qui font qu’à un détour de sentier, on quitte un bois de feuillus pour se retrouver dans un paysage de forêt landaise

RELAIS DES 4 VENTS 15 AVENUE DE LA PLAGE 32250 REVEL Revel 31250 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:30:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

sports nature