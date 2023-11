Le Petit Ramdam dans le Loiret Relais des 3 écluses Vieilles-Maisons-sur-Joudry Catégories d’Évènement: Loiret

Le Petit Ramdam revient en cette fin d'année dans le Loiret. L'objectif : une rencontre des Tiers-Lieux du Loiret il est organisé par 3 Tiers-Lieux du département (L'Escale Combleux, Les Particules Citoyennes du Gâtinais-Montargois et Le Relais des 3 écluses). Rendez-vous le 2 décembre 2023 de 9h30 à 14h (déjeuner offert). Au programme :

Une matinée dédiée au « être ensemble en vue de faire ensemble ». L’objectif est avant tout de se rencontrer et d’apprendre à se connaître ! Merci de ramener un objet symbolisant votre expérience « Tiers-Lieux ».

Repas offert par le Relais de 12h30 à 14h. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à :

Morgane Landel

Chargée de mission territoriale Ambition Tiers-Lieux

Référente départements 37 et 41

m.landel @cresscentre.org

07 66 20 36 63

Inscription ici Relais des 3 écluses 153 Route de Grignon, 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

2023-12-02T09:30:00+01:00 – 2023-12-02T14:00:00+01:00

