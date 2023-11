Réveillon des AJT Relais de Sainte Cécile les Vignes Rochegude, 31 décembre 2023, Rochegude.

Rochegude,Drôme

Les amis du jazz traditionnel vous convient à passer le cap du nouvel an avec eux, au Relais de Sainte Cécile. Une superbe ambiance vous y attend !.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Relais de Sainte Cécile les Vignes

Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les amis du jazz traditionnel invite you to join them in ringing in the New Year at Le Relais de Sainte Cécile. A superb atmosphere awaits you!

Los amigos del jazz tradicional le invitan a unirse a ellos en el Relais de Sainte Cécile para recibir el Año Nuevo. Le espera un ambiente inmejorable

Die Freunde des traditionellen Jazz laden Sie ein, den Jahreswechsel mit ihnen im Relais de Sainte Cécile zu verbringen. Dort erwartet Sie eine großartige Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence